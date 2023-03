Se il progetto per il nuovo San Siro presentava degli ostacoli, quello del Milan per lo stadio a La Maura sembra averne anche di più. Come scrive il Corriere della Sera, il consigliere comunale della Lista Sala, Enrico Fedrighini, ha presentato ieri una denuncia per la violazione della direttiva "Strategia dell’Ue per il suolo per il 2030", contro la realizzazione del possibile nuovo impianto.

Entro 90 giorni è attesa la possibile risposta del Commissario Europeo.