Ci sono anche i nomi di Karl-Heinz Rummenigge e Matthias Sammer nel quartetto di ex campioni indicati dalla Federcalcio tedesca per costituire un pool in grado di far ripartire la Germania dopo la bruciante eliminazione ai Mondiali in Qatar nella fase a gironi. Gli altri componenti, indica il Corriere della Sera, sono Rudi Voller, Oliver Kahn e l'ex mezzofondista Oliver Mintzlaff. "L’obiettivo è rilanciare la squadra in vista degli Europei 2024, ospitati proprio dalla Germania", con Hansi Flick confermato ct.