Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera spuntano nuove intercettazioni che riguardano da vicino la Juventus, al centro delle inchieste per il sistema delle plusvalenze fittizie e il falso in bilancio.

Tra queste c'è quella di Federico Cherubini, a colloquio con il manager dell’area finanza Stefano Bertola: "Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta. Zapata prende 1,8 milioni… se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo". E ancora: "Giaccherini un giorno mi ha detto: 'Sai sto bene alla Juve, quando facciamo allenamento sembra un quarto di finale di Champions'. Grazie al c., erano in 24… avevamo fuori dalla lista giocatori che costavano 10 milioni lordi". Ed è da qui che parte l'accusa al predecessore, Fabio Paratici: "Siamo stati arroganti sul mercato, perché il Fabio di 5 anni prima non prende Higuain a 90, prende Gabriel Jesus a 10, e lo fa diventare uno da 90". In un’annotazione della Guardia di finanza, riferita a una telefonata l'ex presidente Andrea Agnelli del 9 agosto 2021, si legge inoltre che "Cherubini afferma che quello di Federico Chiesa non gli sembra il profilo di un giocatore che può restare tanti anni alla Juve, a causa del suo entourage molto alla ricerca di sostanziosi aumenti economici".

Tra le pagine del Corsera trova spazio anche lo stesso Agnelli, sempre con il ds: "Se metto in piedi, dal 2010 quando sono arrivato a oggi, le cazzate che abbiamo fatto gli ultimi tre giorni di mercato, abbiamo buttato nel cesso 60-70 milioni… Te lo dico così, spannometrico, da Anelka". E Cherubini: "Bentdner, il ritorno per la terza volta di Caceres".