Anche il Corriere della Sera, come la Gazzetta dello Sport, riferisce di un'arringa forte di Inzaghi ieri alla ripresa degli allenamenti. "Nel dialogo con i giocatori i toni del tecnico sono stati più decisi del solito. Ha chiesto un maggiore cinismo sotto porta, più attenzione nella fase difensiva e di riprendere con convinzione la marcia scudetto - racconta il quotidiano -. Non è stato morbido, tutt’altro, un’inversione decisa rispetto al passato. Chi invece è arrivato a fine corsa con l’Inter è Arturo Vidal. Il cileno vuole trasferirsi al Flamengo in Brasile. Ieri il centrocampista non si è allenato, aveva 39 di febbre, il tampone ha dato esito negativo. A fine stagione andrà via, anche se ha un contratto fino a giugno 2023, ma l’Inter può rescindere versando una buonuscita, di circa 3 milioni invece dei 6 di ingaggio".