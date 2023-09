"Ballando sotto la pioggia, Simone Inzaghi non sbaglia un passo nemmeno con la suola liscia dei mocassini. Dall’Inter dei record, all’Inter 'del' record: cinque derby di fila i nerazzurri non li avevano mai vinti e il 2023 sarà ricordato dal popolo nerazzurro come un’annata doc". Comincia così il lungo 'giudizio' post-derby del Corriere della Sera sul tecnico nerazzurro, "portato in trionfo dai suoi giocatori nello spogliatoio, un’immagine insolita alla quarta giornata, ma che dice tanto dello stato di grazia di questa squadra che dura da mesi e del rapporto che si è creato con questo allenatore, sempre discusso, atteso al varco, ma capace di assorbire i colpi più duri, a volte anche per conto dei suoi calciatori".

"La cosa più significativa - secondo il Corsera - per l’Inter è che la stagione è appena iniziata e questa sorta di magia - nata a metà aprile nel pieno della crisi in cam- pionato, esplosa in Champions e ora resa più completa dal mercato - può prolunga- re lo show". Uno spettacolo che vede brillare una nuova stella: Marcus Thuram. Il francese che aveva già fatto consegnato ai nerazzurri il derby di mercato, dice la sua anche al suo primo derby di Milano (sul campo). "Danza come una farfalla e punge come un’ape: forse non sembra un peso massimo come Lukaku, ma ha molti più colpi nel proprio bagaglio tecnico. Non a caso, a specifica domanda sul fatto che Tikus (questo il soprannome storico di Thuram) possa diventare più forte del belga, Inzaghi fa un sorriso eloquente, quello di uno che ci spera e forse ci crede", al netto delle parole miti pronunciate nel post-gara.