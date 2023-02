Un accoppiamento impossibile col Bayern Monaco, quello difficilissimo col Liverpool. Ora il Porto, per Simone Inzaghi, al terzo ottavo di Champions in carriera da allenatore. "In campionato i Dragoni sono secondi dietro al Benfica e hanno la miglior difesa, con 12 gol subiti. Considerato che l’Inter ne ha presi ben 27 in A, c’è da chiedersi che partita verrà fuori - scrive il Corriere della Sera - Il Porto è aggressivo e rapido nel recupero palla e nello spostare l’avversario su un lato, per colpire sull’altro; non ama tenere il pallone e anche per questo, più che le vittorie su Barça e Napoli, nelle quali i nerazzurri restarono con il baricentro basso, il modello che vuole seguire Inzaghi ricalcherà quello dei due derby vinti a gennaio, oltre che del successo sull’Atalanta in Coppa".