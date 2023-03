Il Corriere della Sera definisce "anomalo" il fatto che Inter-Juventus il 19 marzo non sia una partita-scudetto per nessuna delle due. Inzaghi e Allegri , stasera avversari a San Siro, al momento si stanno giocando il secondo posto a parole, ma stasera a parlare sarà il campo.

Per se il tecnico bianconero si considera subito dietro il Napoli 'mettendo da parte' la penalizzazione, "è altrettanto legittimo che Inzaghi si consideri secondo, anche perché il Milan ha fallito il sorpasso. Il tecnico dell’Inter sa che è meglio fare i conti con la Juve come diretta concorrente, però come tutti non può conoscere l’esito del ricorso bianconero al Collegio di garanzia del Coni del 19 aprile, data spartiacque almeno per la sentenza sulle plusvalenze che riguarda la Juve, perché poi c’è anche il filone-stipendi che può gravare sulla classifica", ricorda il quotidiano.