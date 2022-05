Lo scudetto arriverà a Milano domenica in prima serata, alla fine delle due gare di Inter e Milan previste alle 18. La città deve quindi organizzarsi. "Milano si prepara a una domenica coi botti. Sullo sfondo resta il tetris dell’ordine pubblico - riporta oggi il Corriere della Sera -. Con il concertone di Radio Italia di sabato sera che lascia in eredità a piazza Duomo lo scheletro del palco. L’Inter che giocando in casa avrebbe lo stadio apparecchiato per le feste e il Milan che potrebbe, visto l’esodo di tifosi, farlo a Reggio, rientrando a tarda sera con il pullman scoperto in un mare di folla. Oggi il comitato decisivo in Prefettura, che si esprimerà anche sulla questione maxischermi. Le agende dell’eventuale giorno più festivo dell’anno sono secretate. Perché prima ancora di scendere in campo c’è il fardello di un altro derby da gestire. Quello della scaramanzia".