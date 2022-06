L'Inter resta in vantaggio per Paulo Dybala, ma secondo il Corriere della Sera il sondaggio del Milan c'è stato. "Ieri da Londra manager del gruppo Elliott hanno avuto colloqui telefonici con l’entourage dell’argentino per comprendere lo stato della trattativa con i nerazzurri e le richieste economiche del giocatore - si legge - La proprietà pare infatti intenzionata a dirottare gli investimenti inizialmente previsti per l’acquisto di un difensore (Botman del Lille, valutato 30 milioni e seguito anche dal Newcastle) sul rafforzamento dell’attacco, considerando gli anni di Giroud e Ibrahimovic. Si è trattato di una chiacchierata, niente di più, non di un principio di trattativa. Resta il fatto che qualora l’argentino a luglio fosse ancora libero e riducesse le proprie aspettative economiche, il Milan sarebbe pronto a scendere in campo".