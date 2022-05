Dopo aver giocato per seconda, adesso l'Inter giocherà per prima. A Udine è scesa in campo sapendo già della vittoria del Milan sulla Fiorentina, ora potrà fare il suo ed eventualmente aspettare il risultato della trasferta veronese dei rossoneri. "Vincere nella speranza di far perdere - sintetizza il Corriere della Sera -. Stavolta le parti sono rovesciate, l’Inter anticipa al venerdì e, se dovesse arrivare un successo oggi contro l’Empoli, la pressione psicologica la sentirà il Milan, impegnato al Bentegodi: i nerazzurri sperano in una terza edizione della «Fatal Verona»".