Il Corriere della Sera, come quasi tutti i quotidiani di oggi, scrive del futuro di Antonio Conte. "La novità è che l’ex c.t. vive ormai da separato in casa nello spogliatoio degli Spurs dopo il clamoroso sfogo contro i suoi giocatori dopo il pari in rimonta con il Southampton - si legge - Sono in molti a scommettere che al rientro dei nazionali Conte non sarà più il tecnico. Certo, prima bisogna trovare un’intesa sulla buonuscita. Poi largo alle suggestioni: dalla Juve della ricostruzione all’Inter del dopo-Inzaghi, passando per le piste Roma e Milan".