Una delle scelte che Simone Inzaghi dovrà fare in vista della finale di Champions League a Istanbul è quella riguardante l'attacco. Come spiega il Corriere della Sera, la finale di Coppa Italia "ha riconsegnato a Inzaghi l’immagine di Lukaku che tira boccate al sigaro negli spogliatoi, con aria appagata e felice". Anche per questo "Dzeko sente il fiato di Lukaku sul collo, ma sa che in tutte le grandi notti del 2023 è partito lui titolare. A Lukaku è toccata solo quella del 4 gennaio con il Napoli. Accanto proprio a Dzeko, che segnò il gol decisivo".

Sulla scelta potrebbe pesare un fattore. "Il copione non è solo legato al fatto che Inzaghi dà fiducia più volentieri agli stessi uomini che lo hanno condotto fino a una finale così importante e insperata. Ma segue una linea strategica precisa, che fin qui ha funzionato: Dzeko è un attaccante di manovra, conosce il calcio e sa entrare anche nelle pieghe della trequarti, non solo in area. È lui a legare il gioco, lasciando a Lautaro il compito di attaccare la profondità. Lukaku è una punta con caratteristiche molto diverse, che ora è entrato in condizione e sta benissimo: a differenza del bosniaco, Romelu entra molto meglio dalla panchina".