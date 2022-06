Il Corriere della Sera si concentra oggi sul Var e sulle ipotesi allo studio per migliorarlo. Gli errori si sono ridotti dell'86% in Serie A, ma qualche strafalcione c'è stato (vedi il gol di Acerbi allo Spezia). "Il primo passo, già allo studio, è proprio la creazione di una figura specializzata, che si occupi solo di fare il varista, con tanto di ranking. Un orientamento che all’estero e già stato avviato. Siamo stati i pionieri della Var, tutti ci hanno copiato, ora rischiamo di restare indietro. Non va bene", riporta il quotidiano.