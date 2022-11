L'obiettivo di Simone Inzaghi, in vista di Bayern Monaco-Inter, è soprattutto uno: "vanno evitate serate storte, non in linea con il mese perfetto che l’Inter ha appena vissuto e nemmeno con il rendimento europeo della squadra di Inzaghi, agli ottavi per il secondo anno di fila", come scrive il Corriere della Sera.

Potrebbe anche essere la volta buona per esordire in Champions in casa del Bayern per i "baby" Carboni e Curatolo, visto che Dzeko ha preso una botta, Lukaku non c'è e Martinez è diffidato.