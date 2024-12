In casa Inter l'emergenza difensiva è in parte rientrata grazie al recupero di De Vrij, pronto a tornare al centro della difesa a tre completata da Bisseck e Bastoni. E proprio il mancino, sottolinea il Corriere della Sera, è diventato un uomo simbolo sia perché è il difensore più creativo di tutti i campionati top, ma anche perché è "l’uomo immagine del turnover di Inzaghi e del suo staff": Bastoni su 21 partite ne ha giocate solo 6 al completo, restando in campo una media di 77’ su 90’ e 'risparmiandone' così ben 195’ (QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE).