La partita di stasera al Bentegodi non sarà una passeggiata per l'Inter, che affronta il Verona alla ricera del successo ma dovrà sfidare la squadra che dopo la Roma ha fatto più punti in casa nel 2023 (17). Lo ricorda il Corriere della Sera, secondo cui stasera dovrebbe riposare Barella e in avanti si rivedranno Lautaro e Dzeko.

Obiettivo: il terzo successo di fila che manca dallo scorso anno solare.