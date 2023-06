L'Inter vince a Torino interpretando bene la gara ed avvicinandosi nella miglior maniera alla finale di Champions League. Ieri tutti i possibili titolari a Istanbul, a parte Dimarco e Onana, hanno giocato il loro pezzo vero di partita. E ora la testa è solo al Manchester City.

"Il fatto che dopo la semifinale con il Milan, i nerazzurri abbiano trovato avversari sempre molto allenanti è una coincidenza felice per Inzaghi, che ora deve recuperare Dimarco (che è rimasto a Milano per precauzione e non preoccupa), Mkhitaryan (fuori proprio dalla semifinale europea) e Correa - scrive il Corriere della Sera -. L’armeno è quasi pronto ed è l’incognita che spingerebbe Brozovic in panchina, con Calhanoglu in regia. Mentre quello tra Lukaku e Dzeko è il grande dubbio, con il bosniaco sempre in vantaggio nelle quotazioni di Inzaghi, nonostante la forma smagliante del belga".