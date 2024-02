Dopo l’1-0 inflitto all’Atletico Madrid, l’Inter di Simone Inzaghi ritrova la Serie A e riparte da Lecce. Dove la squadra capolista "arriva con 9 vittorie su 9 nel 2024 e per necessità, tra infortuni e calendario, si gioca il jolly del turnover pesante che non si vedeva da dicembre". Tra le fatiche contro gli spagnoli e la 'tostissima' Atalanta che incombe mercoledì, "Inzaghi vuole continuare la fuga scudetto, ma deve fare ricorso al piano d’emergenza: Sommer ha la febbre, Acerbi è ancora out per il polpaccio, Calhanoglu non è al top e Thuram è ai box almeno un’altra settimana". Ragion per cui il piacentino non può togliere anche capitan Lautaro.

Proprio contro i salentini, nel match d’andata, la squadra di Inzaghi, priva del suo Toro, aveva lanciato segnali inequivocabili: "L’argentino è insostituibile" e Calhanoglu "ci va molto vicino, perché entrambi sono il motore del gioco offensivo e anche della fase difensiva". Accanto al capitano, questa sera contro gli uomini di D’Aversa è il momento di Sanchez, favorito su Arnautovic.



Le uniche due volte in cui il turnover è stato così importante "non sono sono andate benissimo: 3-3 a Lisbona col Benfica dopo il 3-0 choc del primo tempo, e sconfitta ai supplementari in rimonta col Bologna in Coppa Italia. Ma Audero, che sostituirà il febbricitante Sommer, “avrà voglia di riscatto, ma davanti a sé avrà anche una difesa inedita con Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto. In mezzo dovrebbe riposare Barella, dentro quindi Frattesi. Con Asllani favorito su Calhanoglu non al meglio. Sulle fasce ci sono più certezze con Dimarco e Dumfries. E l’ultimo arrivato Buchanan che scalpita per giocare almeno il doppio dello spezzone di 14’ del suo esordio con la Salernitana”.