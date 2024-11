Il Tribunale di Milano ha dato ragione a Steven Zhang e all'Inter nella causa contro China Construction Bank.

Come riporta oggi il Corriere dello Sport in fondo alla pagine che tratta delle questioni di casa nerazzurra, la CCB aveva preteso che l'Inter riconoscesse uno stipendio a Zhang per poter accedere agli emolumenti previsti dopo aver vinto la causa a Hong Kong sulla mancata restituzione di un prestito da 320 milioni di euro. Il club nerazzurro, come previsto dallo statuto, non doveva versare e, da sentenza, non verserà alcuno stipendio arretrato all'ex presidente.