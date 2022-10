Alcuni sostenitori della Fiorentina hanno "circondato, spintonato e schiaffeggiato un ragazzo con la maglia dell’Inter al grido di 'Buttalo di sotto' intonato da altri tifosi viola seduti nello stesso settore - scrive il quotidiano -. Un vero parapiglia che è stato sedato senza gravi conseguenze nel giro di poco ma che, al contempo, ben fotografa quanta tensione ci sia dentro e fuori dal campo in casa viola. In attesa che la Questura faccia chiarezza sulla vicenda, le prime ricostruzioni raccontano di un tifoso nerazzurro che dopo il rigore del 2-3 aveva iniziato a saltare in mezzo ai sostenitori di casa per irridere i presenti e, pur invitato ad abbandonare il settore, si era rifiutato. Dopo il gol dell’armeno è poi scoppiato il caos, con le conseguenze che tutti hanno visto. E che potrebbero portare presto all’emissione di provvedimenti di Daspo".