Operazione doppia con vista Champions per l'Inter di Inzaghi, attesa questa sera dalla sfida contor l' Udinese per mantenere a distanza le inseguitrici in campionato, e mercoledì impegnata con il Porto per l'andata degli ottavi. Insomma, nel giro di appena 9 giorni, i nerazzurri possono dare un indirizzo alla loro stagione. Il pareggio di Marassi contro la Samp ha riacceso un piccolo campanello d'allarme, da spegnere con una vittoria. "Una spinta supplementare la darà sicuramente San Siro , che con Inzaghi è diventato una sorta fortino - ricorda il Corriere dello Sport -. Tra la scorsa e l’attuale stagione, nessun’altra squadra ha raccolto più punti (72) e vittorie (23) dell’Inter.

Anche in difesa giocare davanti ai propri tifosi fa la differenza: solo 5 reti incassate, come la Roma, ma con una gara in più (11 contro 10). A proposito, tornata blindata anche in trasferta, la squadra nerazzurra può infilare il quarto clean-sheet consecutivo. Dovesse accadere, si tratterebbe del nuovo record di imbattibilità per l’Inzaghi nerazzurro". Ovvero 439 minuti.