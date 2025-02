Dall'inizio o dalla panchina? Questo è il dubbio di Inzaghi per quanto riguarda l'impiego di Calhanoglu, tornato in campo nel derby di domenica. Dopo circa un mese di assenza, il turco ovviamente non può ancora essere al top della condizione e la prestazione di circa un'ora di domenica scorsa l'ha confermato.

Come spiega il Corriere dello Sport, il turco resta un elemento imprescindibile per l'Inter e recuperarlo totalmente è un obiettivo primario per Inzaghi. Smaltito l'ennesimo acciacco di stagione, adesso l'ex Milan deve ritrovare la forma dei tempi migliori e allora andrà gestito, da qui il dubbio in vista del match di Firenze: dall'inizio o a gara in corso? Oggi se ne saprà di più

"Gli infortuni hanno tartassato l’ex Milan in questa stagione ed evitare l’ennesima ricaduta è l’obiettivo numero uno, anche perché Lautaro e compagni girano nel migliore dei modi quando il faro turco rende al cento per cento - si legge -. Le sue gare sottotono o quelle saltate per infortunio hanno ricordato ancora una volta quanto sia insostituibile nella rosa nerazzurra, nonostante le mosse di Inzaghi tra l’adattamento di Zielinski e il campo libero lasciato ad Asllani per compiere quel tanto atteso scatto di crescita. Tutto ruota attorno a Calhanoglu e la trasferta di domani a Firenze non farà eccezione".