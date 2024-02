Anche il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla situazione di Marcus Thuram: oggi, con gli esami strumentali, si conoscerà la verità sull'infortunio muscolare del francese.

A caldo, la diagnosi è stata di una contrattura all'adduttore destro. Ora si tratta di capire quale sia l’entità del guaio. Zero rischi: ci sarà in ogni maso la massima cautela. Tradotto: fuori certamente con Lecce e Atalanta. Da valutare il rientro graduale tra Genoa e Bologna per poi rivederlo al massimo con l'Atletico Madrid. Arnautovic e Sanchez si candidano in vista della partita di domenica.