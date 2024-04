Poteva andare al Milan, è andato all'Inter e ora Marcus Thuram raccoglie Supercoppa Italiana e Scudetto entrambi da portagonista. Due reti a punire il Diavolo in questa stagione e l'attaccante è nel cuore dei tifosi, come racconta oggi il Corriere dello Sport.

A fine gara il francese è stato tra i primi a correre verso la Curva dando il via alle celebrazioni. Nel corso di tutta la stagione si è dimostrato la spalla ideale per Lautaro Martinez, ha lavorato benissimo in estate per il rodaggio e poi con l'avvio del campionato è esploso: 14 gol stagionali, dal 2004/05 è il secondo interista ad aver segnato più di 10 gol (in A sono 12) e più di 5 assist (ne ha fatti 7) alla prima stagione: lo aveva fatto nel 2009/10 Samuel Eto'o. E solo Ibrahimovic, Milito e Lukaku hanno segnato più di lui, sempre al primo anno.