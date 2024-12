Marcus Thuram va forte come un treno e non vuole certo fermarsi proprio prima di Natale. Anzi, l'idea è quella di farsi un bel regalo: fare gol stasera significherebbe record personale considerando che - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - da quando è all'Inter non è mai riuscito ad andare a segno per quattro gare consecutive. Ora è fermo a tre: Verona, Parma e Lazio.

Finora il francese in campionato è già a 11 gol: lo scorso anno arrivò a 13 dopo 38 giornate. Ma la missione sarà anche un'altra: far tornare a sorridere Lautaro Martinez, che invece dal punto di vista delle gioie personali non se la passa bene come un anno fa.