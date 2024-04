Mehdi Taremi e Piotr Zielinski stanno concludendo le rispettive stagioni al Porto e al Napoli, ma nell'ultima partita per i due giocatori, prossimi nerazzurri, le emozioni sono state opposte: fischiato dai propri sostenitori l'iraniano, gran gol e grandi abbracci per il polacco.

Come sottolinea il Corsport, fin qui un 2024 da incubo per Taremi: appena 3 presenze col Porto per 77 minuti totali anche a causa della Coppa d'Asia.

Non meglio per Zielinski, che ha rialzato la china solo a Monza dopo un lunghissimo periodo di buio. Adesso sembra aver alzato i giri del motore in vista del finale di stagione e in chiave Euro 2024, dove giocherà con la Polonia dopo aver strappato di recente la qualificazione. L'Inter osserva interessata...