Come anticipato, Oaktree sta già lavorando sull'aspetto degli sponsor. L'obiettivo è quello di incrementare gli accordi commerciali e non solo tecnici.

Bentsson sarà il prossimo main-sponsor, ma il lavoro non finisce qui. Come riferisce il Corriere dello Sport, si va avanti per definire il nuovo brand-naming del centro sportivo di Appiano con Bper e sono in stato avanzato anche i contatti con Tim, che punta a restare nel calcio italiano dopo il passaggio di consegne con Enilive in seno alla Serie A dal prossimo campionato.