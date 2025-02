Il Corriere dello Sport non ha dubbi: l'Inter, sul mercato, ha già avviato le grandi manovre per la prossima stagione. Primo acquisto già fatto: Sucic dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni più 2,5 di bonus. Il croato sarà a disposizione già per il Mondiale e - secondo il quotidiano romano - sarà il rimpiazzo in rosa di Frattesi, destinato a salutare a fine stagione.

Ma non finisce qui. Grandi movimenti previsti anche in attacco, dove andranno via Arnautovic e Correa: servirà almeno un'altra punta a Inzaghi, possibilmente uno con dribbling e inventiva.

E poi la difesa. Qui bisogna capire il futuro di Acerbi e De Vrij. Il primo ha il contratto fino al 2026; per il secondo c’è già l’impegno ad allungare alla stessa scadenza. Per entrambi, però, l’Inter si è riservata la possibilità di anticipare l’uscita, versando una penale. "Sia Acerbi sia De Vrij hanno la fiducia di Inzaghi e hanno già dimostrato il proprio valore. L’età e gli acciacchi, però, sono fattori di cui si dovrà tenere conto. La sensazione è che soltanto uno dei due possa restare anche l’anno prossimo", si legge.