Ottenuta la certezza di non veder partire Skriniar , Inzaghi aspetta comunque un difensore per completare il reparto. Probabile, sostiene il Corriere dello Sport, che i giochi si decidano la prossima settimana: la scelta cadrà su uno tra Akanji, Acerbi e Chalobah .

La pista più complicata è quella per lo svizzero, con il Borussia Dortmund continua a chiedere tra i 15 e i 20 milioni di euro e non prende in considerazione un rinnovo di un solo anno per aprire a formule come il prestito con obbligo. Il club nerazzurro proseguirà con i suoi sondaggi: se non arriveranno aperture cambierà strategia.

Per quanto riguarda Chalobah, invece, il Chelsea vorrebbe che il prestito fosse oneroso e che sia legato ad un obbligo di riscatto. "Su queste basi l’affare non è agevole, ma esistono comunque margini per trattare - scrive il Corsport -. Acerbi, insomma, è da considerare una sorta di “rete di sicurezza”, soprattutto se Lotito dovesse confermare l’apertura al prestito con semplice diritto di riscatto. Il difensore vuole solo l’Inter, dove ritroverebbe Inzaghi, e il suo agente sta lavorando. Probabile che lo snodo possa essere venerdì prossimo, quando ci sarà Lazio-Inter. Se entro quel giorno non si saranno sbloccate le altre trattative, e se non dovesse saltare fuori qualche altro esubero tra le big, allora ci potrebbe essere l’accelerata per Acerbi".