Simone Inzaghi crede nello scudetto. E con lui tutta l'Inter. Per il tecnico, è ancora vivo il ricordo del 14 maggio 2000, quando la sua Lazio superò al fotofinish la Juventus, impantanata a Perugia. "Totalmente allineato con l'Inzaghi-pensiero, Zhang junior si aspetta che la squadra non molli. Poi, se il Diavolo conquisterà almeno un punto al Mapei Stadium, è pronto a fare i complimenti ai cugini, ma anche ai suoi uomini che chiuderebbero il 2021-22 con il secondo posto in campionato, due trofei in bacheca e gli ottavi di Champions raggiunti dopo 10 anni - racconta il Corriere dello Sport -. Inzaghi, a Cagliari, ha lodato la squadra per la prestazione e la professionalità, si è detto orgoglioso di una stagione su altissimi livelli su tutti i fronti. Fosse andato fuori dall'Europa a dicembre come Conte, forse adesso Simone avrebbe già festeggiato lo scudetto, ma è convinto che la doppia sfida contro il Liverpool sia stata una parte chiave del processo di crescita di un'Inter che guiderà ancora in futuro. Dopo la firma (a campionato concluso) sul rinnovo del contratto".