E' stata una delle sliding doors di mercato. L'Inter che poteva prendere Scamacca e il giocatore che sceglie l'Atalanta, lasciando i vice campioni d'Europa ancora alla ricerca di un attaccante da aggiungere in rosa.

Se non fosse che, come spiega il Corriere dello Sport, in casa Inter il piano alternativo c'era, si chiamava Arnautovic, costava molto meno ma proprio l'esborso contenuto ha permesso di andare a prendere Pavard al Bayern Monaco per una trentina di milioni.

Il mercato era cominciato pensando di trattenere Lukaku e prendere Azpilicueta a zero, spendendo così i circa 40 milioni di budget previsti. Si è passati attraverso un'ipotesi Scamacca più Toloi e si è arrivati ad Arnautovic e Pavard. Il francese, oggi, potrebbe marcare proprio Scamacca.