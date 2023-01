Il preferito dell'Inter per il dopo-Skriniar resta Giorgio Scalvini . Lo assicura oggi il Corriere dello Sport, spiegando che strappare il gioiello dell’Atalanta (che lo valuta sui 40 milioni di euro) sarà molto difficile, anche se esistono speranze e vantaggi dall'eventuale operazione. "Il primo: tra ammortamento e ingaggio l’operazione Scalvini inciderebbe sul bilancio meno del rinnovo di Skriniar (6 milioni di euro a stagione più bonus). Il secondo: il costo complessivo dell’affare diminuirebbe con l’inserimento del cartellino di Giovanni Fabbian , giovane centrocampista di proprietà dell’Inter in prestito alla Reggina in serie B e molto stimato dall’Atalanta. Non solo. L’ad Marotta potrebbe giocarsi anche la carta Samuele Mulattieri , bomber del Frosinone di proprietà dei meneghini e nel mirino di mezza Serie A.

A giugno dovrebbe ritornare alla base, ci sono tante richieste ma l’Atalanta resta la squadra che si è fatta avanti con più decisione".



Tra i profili nei radar dei nerazzurri, il Corsport cita anche Perr Schuurs del Torino (valutato sui 25 milioni), Rodrigo Becao dell’Udinese (corteggiato anche da Napoli e da alcuni club di Premier League) e Tiago Djaló, nome nuovo avanzato dal quotidiano romano. "In caso di partenza di Skriniar a gennaio, l’Inter valuta invece l’ingaggio di un centrale low cost, senza trascurare la pista che porta a Tiago Djaló del Lilla - si legge -. Il difensore portoghese ex Milan sta facendo molto bene in Francia ed è da tempo monitorato anche dal Napoli e in Premier League. Costa sui 20 milioni di euro e la lista di corteggiatori è destinata ad aumentare. L’operazione, quindi, andrebbe fatta subito o in tempi non troppo lunghi".