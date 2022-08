Da ieri è ufficiale: Alexis Sanchez non è più un giocatore dell'Inter. Firmata la risoluzione del contratto con relativa buonuscita da 10 milioni lordi totali tra incentivo all'uscita ed emolumenti ancora dovuti per la stagione del Covid. "Arrivato a Milano nel 2019, l’Inter ha pagato al giocatore un ingaggio di cinque milioni netti nel 2019-20, sette sia nel 2020-21 sia nel 2021-22, più il 30% della cifra che gli spettava per il 2022-23 ovvero altri 2,2 milioni - riassume il Corriere dello Sport -. In totale, al netto delle tasse, il giocatore cileno ha ricevuto oltre 21 milioni netti per 109 presenze e 20 reti, tra le quali quella che ha consegnato a Inzaghi la scorsa Supercoppa Italiana. Felicevich e l’avvocato Dozzini ora stanno lavorando all’accordo con il Marsiglia".