Come riporta il Corriere dello Sport, c'è stato un confronto ieri pomeriggio tra Morgan De Sanctis e i suoi collaboratori, la squadra e lo staff tecnico. Nella sala stampa del Mary Rosy il ds della Salernitana ha manifestato l’amarezza della proprietà, esortando tutti ad affrontare la partita con l’Inter al massimo delle proprie possibilità. Per ora si va avanti con Paulo Sousa, come era già chiaro da mercoledì sera.

Nell'analisi delle problematiche, è sorto un problema di condizione atletica: le gambe della Salernitana sembrano non girare più al meglio. Anche a Empoli la squadra è apparsa poco reattiva e brillante, spesso in ritardo sulle seconde palle. A questo si aggiunge l'ennesimo infortunio, stavolta di Antonio Candreva: risentimento all’adduttore destro, oggi si sottoporrà agli esami strumentali. La non eccelsa condizione atletica è uno degli aspetti più evidenti di queste prime sei partite di campionato della Salernitana, lo confermano anche i dati sulle prestazioni dei singoli giocatori.



Come si può correggere questa situazione? Possibile un cambio tattico: con il 3-4-1-2 la Salernitana subisce troppi gol, fin qui 10 in 6 partite, e ne segna pochi (appena 4, di cui uno soltanto nelle ultime quattro gare). Contro l’Inter dovrebbe tornare Daniliuc dal primo minuto, mentre in mediana prende quota la candidatura di Legowski, l’unico dei centrocampisti che ha caratteristiche simili a quelle dell’infortunato Coulibaly. In attacco, invece, potrebbe esserci Dia, con Cabral e Kastanos alle sue spalle.