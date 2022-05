Il Corriere dello Sport conferma: la settimana prossima andrà in scena un incontro tra un legale di fiducia di Romelu Lukaku e la dirigenza nerazzurra per comprendere se ci siano margini per un ritorno all'Inter di Big Rom . Il club nerazzurro ha dato la disponibilità al summit, ma allo stesso tempo ritiene l’operazione impossibile o quasi.

Il belga "ha assicurato di essere pronto a tagliarsi l’ingaggio da 12 milioni di euro più 3 di bonus che gli garantiscono il Blues. Ma non basterà scendere ai 9 che gli avrebbe versato in questa stagione l’Inter. Avendo lasciato l’Italia, e per un solo anno, non può più beneficiare del decreto crescita - ricorda il Corsport -. Quindi, di fatto, dovrebbe dimezzarsi lo stipendio". Ci sarà poi anche da decifrare la posizione del Chelsea, che dopo aver investito 115 milioni la scorsa stagione deve valutare se lasciar andare Lukaku in prestito gratuito nello stesso club da cui l'ha acquistato.