"Il pareggio incassato nel recupero a Monza e la quasi eliminazione dalla Coppa Italia contro il Parma non hanno insegnato nulla all'Inter . Anche con il Verona, infatti, Lautaro e soci hanno rischiato con il fuoco, lasciando in bilico la partita fino alla fine. Non si sono scottati e questo fa tutta la differenza del mondo. Ma è emblematico che gli ospiti fossero nell’area nerazzurra anche a pochi secondi dal triplice fischio.

Vero è che non hanno mai tirato in porta in tutta la gara, ad eccezione di un diagonale di Sulemana, che Onana ha mandato in angolo per sicurezza. Lo è altrettanto, però, che una deviazione fortuita o una scivolata imprevista potevano scapparci e allora i discorsi sarebbero cambiati". Questo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport dopo Inter-Verona 1-0. Tutto vero, ma il quotidiano romano sembra dimenticare le oscenità arbitrali che hanno tenuto in vita una partita altrimenti morta e sepolta.