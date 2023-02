"Per la gloria, ma anche per la cassa. La sfida con il Porto, con in palio i quarti di Champions, non ha soltanto un significato sportivo per l’Inter, che non avanza tra le prime 8 squadre d’Europa dal 2011, ovvero dalla stagione post-Triplete. In gioco, infatti, ci sono anche una ventina di milioni di euro, tra premi supplementari dell’Uefa e un nuovo grande incasso a San Siro". Lo ricorda il Corriere dello Sport nel giorno dell'andata degli ottavi contro i lusitani.