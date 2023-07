L’opzione più immediata che l'Inter vuole portare in porto prima della tournée in Giappone è quella legata a Yann Sommer, portiere del Bayern Monaco su cu pende una clausola da 6 milioni di euro e un contratto fino al 2025. Secondo il Corriere dello Sport, non è da escludere che i due club possano accordarsi anche per accontentare il giocatore, disponibile a cambiare aria.

Più complicata la trattativa per Anatolij Trubin. "L’Inter non sembra disposta ad andare oltre i 12 milioni mentre lo Shakhtar ha sparato alto e portato la posta in palio quasi al triplo - scrive il giornale romano -. Qualora non dovesse andare in porto subito, il contratto dell’ucraino in scadenza nel 2024 potrebbe essere utile a rinviare i discorsi ai prossimi mesi in un’ottica ben diversa da svincolato". Il piano B porta ad Emil Audero.