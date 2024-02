Quattro reti segnate per tre partite di fila. All'Inter in campionato è successo contro Roma, Salernitana e Lecce. Non solo, ma per sette volte quest'anno la squadra di Inzaghi ha vinto con quattro reti di scarto.

Se si guarda a quante volte i nerazzurri hanno segnato almeno tre volte, invece, il numero delle gare sale a tre. Solo sette volte l'Inter ha segnato un gol e nulla più, mentre in sei occasioni ha vinto con una rete di scarto. Tornando ai tre poker di fila, è un dato che non si vedeva da parte dei nerazzurri dall'ottobre del 1947, quasi ottant'anni.