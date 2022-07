Tra le pagine della sua edizione odierna, il Corriere dello Sport fa il punto anche sulle mosse in uscita dell'Inter toccando anche il tema Andrea Pinamonti, conteso da Monza e Atalanta. "Il club nerazzurro è disposto a cedere il classe ‘99 per un prezzo sui 15 milioni, a patto che venga inserita una recompra. Da parte sua Pinamonti riflette. Vorrebbe unirsi all’Atalanta ma i bergamaschi hanno bisogno di fargli spazio con una cessione in attacco. Si gioca quindi tutto sui tempi, con il Monza in pressing sul suo entourage per vincere la concorrenza e sbloccare l’affare", si legge.