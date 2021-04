L'Inter viaggia a Bologna senza Perisic e Kolarov (oltre all'ancora positivo D'Ambrosio) alle prese con affaticamenti muscolari, ma ritrova Vidal: il cileno ha già recuperato dall’artroscopia al menisco del ginocchio sinistro a cui si è sottoposto lo scorso 12 marzo e al Dall'Ara si accomoderà in panchina. Secondo il Corriere dello Sport a cenctrocampo Eriksen dovrebbe spuntarla su Gagliardini mentre a sinistra ci sarà Young. In difesa Ranocchia in mezzo a Skriniar e Bastoni, visto che De Vrij è tornato da poco a disposizione dopo il Covid.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro.

VIDEO - INDOVINA CHI: DOPPIO EX DI BOLOGNA-INTER, HA VINTO UN TROFEO IN FINALE CONTRO L'INTER