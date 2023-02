Anche il Corriere dello Sport conferma: Hakan Calhanoglu è pronto a firmare il rinnovo di contratto con l'Inter fino al 2026. Il turco è diventato imprescindibile per la squadra di Inzaghi, da mezzala prima e da play poi. Tanto che Brozovic potrebbe essere sacrificato a fine stagione.

Per Calha ora c'è solo l'Inter e per il prolungamento mancano soltanto alcuni dettagli prima di arrivare alle firme. "Possibile che la fumata bianca arrivi anche prima del ritorno con il Porto, oppure subito dopo - ipotizza il giornale romano -. L’attuale contratto di Calhanoglu era in scadenza nel 2024. Adesso verrà allungato fino al 2026, con un adeguamento dell’ingaggio fino a 6 milioni, con qualche bonus supplementare".