Nessuna certezza sulla data del rientro di Pavard, fermo dallo scorso 26 novembre per un infortunio muscolare subito durante la partita di Champions League contro il Lipsia.

Secondo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, Inzaghi spera di recuperare il francese per la Supercoppa in Arabia di inizio gennaio: l'ex Bayern è ai box per una distrazione muscolare al bicipite della coscia sinistra ancora non del tutto superato. Peraltro, il tecnico nerazzurro continua a restare anche privo di Acerbi, fermo da Verona-Inter del 23 novembre: per l'ex laziale l'obiettivo è tornare tra i convocati per Cagliari, il prossimo 28 dicembre, in modo da essere poi a totale disposizione per l'Atalanta in Supercoppa.