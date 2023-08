"Febbre da Inter. Già perché Pavard ha talmente voglia di raggiungere la sua nuova squadra che ha finito per ammalarsi… Almeno è questa la motivazione ufficiale fornita ieri dal Bayern per spiegare la sua assenza dall’allenamento. Tutto può essere, ma, alla luce della situazione, è normale avere dei sospetti. La sensazione, infatti, è che il francese si sia stufato di aspettare. Tanto da impuntarsi e, davanti alle resistenze del Bayern – più di Tuchel che del club - nel farlo partire, reagire con una sorta di sciopero bianco". Questo quanto insinua il Corriere dello Sport a proposito della seduta di ieri saltata dal francese. Non ci sono certezze, solo sospetti.

"Ad ogni modo, il Bayern prosegue la sua ricerca, che ora, da Geertruida del Feyenoord si è allargata pure a Klostermann del Lipsia (e probabilmente pure a qualche altro profilo), ma ormai Pavard pensa soltanto all’Inter. Così ieri, nonostante l’indisposizione, ha comunque trovato tempo e modo di commentare un post su Instagram del suo vecchio ma anche futuro compagno Sommer, in merito alla seduta di allenamento del mattino alla Pinetina. In aggiunta, dopo l’Inter, sullo stesso social, si è messo a seguire pure Javier Zanetti. Più di così è difficile manifestare la sua voglia, a questo punto travolgente, di Inter", evidenzia il CdS. E per Inzaghi diventa una corsa contro il tempo per averlo a Cagliari: presenza che sarebbe non banale considerando gli acciacchi di Acerbi e Darmian...