Il Corriere dello Sport spiega come sia l'Independiente Rivadavia l’interlocutore "unico" dell’Inter per l’affare Tomas Palacios e non il Talleres.

Secondo il quotidiano romano, il club di Mendoza, dove il difensore è in prestito fino al 31 dicembre, ha deciso di esercitare le opzioni a proprio vantaggio per rilevarne il cartellino dal Talleres pari a circa 4 milioni di euro. Questo viene visto come un passo in avanti in chiave Inter, anche se serve ancora trovare la quadra sull'intesa economica e non manca la concorrenza (Bundesliga, Premier League e Liga spagnola).

La richiesta dell'Independiente di Rivadavia si aggirerebbe attorno ai 7-8 milioni di euro, mentre l'Inter avrebbe stanziato non più di 6 milioni. La percentuale sulla possibile rivendita potrebbe sbloccare l'affare. Tempistiche? I nerazzurri vorrebbero chiudere entro questa settimana, altrimenti il mirino dovrà spostarsi su un’alternativa.