"La notte (tra lunedì e ieri) non ha portato consiglio. Ma le speranze erano davvero ai minimi termini. Così, in mattinata, Onana ha preso le sue valigie e, attorno a mezzogiorno, è arrivato all’aeroporto di Doha per imbarcarsi sul volo che l’ha portato a Parigi. E dalla capitale francese si è poi spostato a Yaoundé, in Camerun, anche se inizialmente la sua intenzione era di tornare a Milano. A fargli cambiare programma sarebbero state non precisate ragioni familiari". Questo il resoconto del Corriere dello Sport circa gli ultimi spostamenti del portiere nerazzurro: per lui, dopo la liste con il c.t. Song, il Mondiale è già finito.