Voto al mercato dell'Inter del Corriere dello Sport? Sette. "Tutto è iniziato con il ritorno di Lukaku, l’ingaggio di Asllani e Mkhitaryan a zero. Perisic è andato al Tottenham da Conte, così i nerazzurri hanno deciso di puntare su Gosens, che a un certo punto sembrava diretto al Leverkusen ma poi è rimasto . Con buona pace del Psg, Skriniar alla fine è rimasto e adesso i nerazzurri dovranno subito blindarlo con un nuovo contratto. Inzaghi ha chiesto ed ottenuto Acerbi: un arrivo importante, in grado di placare i malumori del tecnico sui ricambi in difesa", il commento del quotidiano romano.