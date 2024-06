Anche il Corriere dello Sport conferma: per Martinez all'Inter siamo allo sprint finale. Entro la fine di questa settimana le parti contano di definire gli ultimi dettagli per chiudere l'operazione. Il Genoa ha già scelto Oristanio come contropartita e l'Inter da tempo ha rinunciato a Bento, puntando tutto sullo spagnolo.

Per Oristanio, il Genoa pensa al prestito mentre l'Inter spinge per una cessione a titolo definitivo con diritto di riacquisto 'alla Fabbian'. In questo modo, l'esborso chash sarebbe di 10 milioni e non di 15 come da patto per il compenso totale del passaggio di Martinez a Milano.

Proprio lo spagnolo non vede l'ora di diventare nerazzurro: in due stagioni, dalla Serie B ai campioni d'Italia per fare concorrenza a Sommer e mettere nel mirino la maglia da numero 1 per la stagione 2025/26. Un bel balzo, come sottolinea il quotidiano romano.