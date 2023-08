Lukaku vuole la Juve e ha fretta. La stessa fretta di Allegri che, pur provando a non urtare la sensibilità di Vlahovic, anche negli ultimi giorni ha telefonato al belga per rassicurarlo sulla trattativa. Lo svela il Corriere dello Sport, sempre convinto di vedere prima o poi Big Rom a Torino. "La settimana che si apre è quella decisiva: Juve e Chelsea hanno in programma una call nel corso della quale gli inglesi devono alzare la cifra della contropartita economica per riuscire a soddisfare la richiesta dell’ad Scanavino, l’uomo dei conti e del riassetto". L'appuntamento è previsto tra domani e martedì.