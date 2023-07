"Il filo non si è mai rotto. Anzi, sembra rafforzarsi con il passare delle ore. Lukaku è sempre l’obiettivo primario della Juve e l’accordo già raggiunto tra le parti può trovare presto i crismi dell’ufficialità". Lo assicura il Corriere dello Sport che vede il belga ormai sulla via per Torino. La Juve ora vorrebbe accelerare e starebbe cercando un piano alternativo per chiudere anche prima della cessione di Vlahovic

"Nel frattempo l’entourage di Lukaku, a partire dall’avvocato Ledure, continua a ricevere chiamate e proposte dall’Arabia. Nella Saudi League ci sono almeno un paio di club pronti a ricoprire d’oro Lukaku e ad accontentare il Chelsea nelle sue richieste. La Juve ha trovato il sì di Boehly a 40 milioni? L’Al Hilal ne metterebbe 50 - si legge -. Dalla Continassa hanno l’ok di Big Rom per un triennale da 9 milioni a stagione? L’Al Ahli arriverebbe fino a 60 per due anni. E però c’è un particolare importante: Lukaku non appare pronto per prendere quella strada, non è affatto convinto, vuole ancora il calcio d’Europa e quindi mantiene fede a ciò che ha detto alla Juve, aspettando il momento giusto per raggiungere Allegri". Tocca a Giuntoli trovare la soluzione.